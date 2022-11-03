В рф начались протесты мобилизированных из-за невыплат - ISW

В российском обществе усиливается напряжение из-за невыплат обещанных денег мобилизированным россиянам.
Об этом в сводке за 2 ноября, сообщает американский институт изучения войны (ISW).
Россияне в соцсетях сообщают о многочисленных митингах, на которых мобилизованные протестуют и требуют обещанных денег.
Подобный протест был зафиксирован в Ульяновске, а также в Чувашии, где российский местный чиновник кричал к протестующим мобилизованным, что власти не обещали им выплату 300 000 рублей.
Семьи мобилизованных публично пожаловались губернатору Воронежской области Александру Гусееву, что они не получили обещанной компенсации в 120 тыс. рублей.
Аналитики ISW отмечают, что кремлю нужно искать деньги и продолжать платить то, что он пообещал, чтобы поддерживать контроль над обществом и некоторое сходство с моральным духом среди мобилизованных россиян.
Об этом в сводке за 2 ноября, сообщает американский институт изучения войны (ISW).
Россияне в соцсетях сообщают о многочисленных митингах, на которых мобилизованные протестуют и требуют обещанных денег.
Подобный протест был зафиксирован в Ульяновске, а также в Чувашии, где российский местный чиновник кричал к протестующим мобилизованным, что власти не обещали им выплату 300 000 рублей.
Семьи мобилизованных публично пожаловались губернатору Воронежской области Александру Гусееву, что они не получили обещанной компенсации в 120 тыс. рублей.
Аналитики ISW отмечают, что кремлю нужно искать деньги и продолжать платить то, что он пообещал, чтобы поддерживать контроль над обществом и некоторое сходство с моральным духом среди мобилизованных россиян.
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