В рф могут объявить мобилизацию из-за больших потерь на войне в Украине - Bloomberg

10:33 15 июня Киев, Украина

За первые 100 дней войны в Украине россия потратила большую часть своего военного потенциала, поэтому через несколько месяцев ей придется замедлять наступление, кроме того, в рф возможна всеобщая мобилизация , хотя до сих пор путин не хотел принимать такие меры, потому что это означает публичное признание войны и сложностей на фронте

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.



По информации агентства, сейчас по всей стране идут поиски вооружения и живой силы. При этом, скорее всего, россия уже израсходовала большую часть своего военного потенциала, об этом свидетельствует расконсервирование старых танков со складов на Дальнем Востоке.



В результате государство находится на пороге больших проблем, и перед ним встает необходимость замедлить наступление, чтобы провести масштабную перегруппировку войск. Хотя сейчас конфликт, похоже, превратился в войну на истощение, высокопоставленный восточноевропейский чиновник заявил, что тупиковая ситуация вряд ли продлится в долгосрочной перспективе, и предупредил, что решающий момент может наступить через несколько месяцев.



Еще в марте в россии началась скрытая мобилизация, в рамках которой «запасников» приглашали в военкоматы якобы для проверки данных или воинского учета и уговаривали подписать контракт, обещая отправить на войну только в тыл. В итоге эти люди оказывались на передовой и в лучшем случае попадали в плен.



В прошлый раз о возможной мобилизации в рф западные СМИ писали в преддверии 9 мая — эта дата называлась как одна из возможных для такого объявления.