В рф мобилизуют мужчин, депортированных с временно оккупированных территорий

10:16 25 января Киев, Украина

В стране-агрессора начали мобилизовать украинских мужчин, которых ранее депортировали с временно оккупированных территорий Украины.



Об этом сообщает Луганская ОВА в Telegram.

"На территории рф мобилизуют мужчин, депортированных с временно оккупированных территорий. Это одна из причин принятого правительством рф решения о выдаче паспортов по месту жительства",- говорится в сообщении.