В рф мобилизуют мужчин, депортированных с временно оккупированных территорий

В стране-агрессора начали мобилизовать украинских мужчин, которых ранее депортировали с временно оккупированных территорий Украины.
Об этом сообщает Луганская ОВА в Telegram.
Об этом сообщает Луганская ОВА в Telegram.
Также россияне продолжают вербовать заключенных граждан Украины, которые были принудительно вывезены в российские места лишения свободы.
В частности, в Краснодаре активно вербуют таких заключенных в частную военную компанию "Вагнер".
По данным ОВА, наиболее активно призывают к участию в войне против Украины людей, отбывающих наказание за тяжелые уголовные преступления.
Между тем, крупнейшая после уничтоженного оккупантами Ледового дворца крытая спортивная арена региона, расположенная в Луганске, переполнена ранеными россиянами. Там сейчас пытаются спасти более 600 боевиков.
Также россияне имеют проблемы с оккупационным руководством населенных пунктов на временно оккупированных территориях.
По данным ОВА, захватчики все меньше доверяют местным коллаборантам, поэтому привозят чиновников из россии.
В частности, в Краснодаре активно вербуют таких заключенных в частную военную компанию "Вагнер".
По данным ОВА, наиболее активно призывают к участию в войне против Украины людей, отбывающих наказание за тяжелые уголовные преступления.
Между тем, крупнейшая после уничтоженного оккупантами Ледового дворца крытая спортивная арена региона, расположенная в Луганске, переполнена ранеными россиянами. Там сейчас пытаются спасти более 600 боевиков.
Также россияне имеют проблемы с оккупационным руководством населенных пунктов на временно оккупированных территориях.
По данным ОВА, захватчики все меньше доверяют местным коллаборантам, поэтому привозят чиновников из россии.
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