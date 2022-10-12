В рф меняется восприятие траектории войны и украинских возможностей - ISW

18:59 10 октября Киев, Украина

В рф меняется восприятие траектории войны и украинских возможностей. Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW) в отчете за 9 октября.

"Российские источники признали, что украинское южное контрнаступление представляет серьезную угрозу для российских войск... Это признание является существенным отклонением от предыдущей версии, поддерживаемой пропагандистами, блогерами и минобороны россии в течение нескольких месяцев, что украинское контрнаступление в Херсонской области невозможно или потерпело неудачу", - отметили аналитики.

По их словам, российские власти меняют нарратив, заявляя, что украинцы не добьются успеха без прямого участия НАТО и россия воюет против могущественного западного блока.

"Из информации, доступной в открытых источниках, неясно, как такие оправдания действуют на внутреннюю аудиторию, но внезапные отступления от многомесячных заявлений о неспособности Украины продвинуться на юг могут вызвать некоторую обеспокоенность у российской общественности, которая и без того озабочена мобилизационными страхами", - пишет ISW.

В информационном пространстве рф звучат требования, чтобы военные отомстили за взрыв моста через Керченский пролив, вернув себе инициативу на поле боя, и возобновили ракетную кампанию по украинской инфраструктуре.

"Становится все более очевидным, что российские голоса в информационном пространстве все больше осознают, что война идет не очень хорошо, нападая на кремлевскую стратегию молчания", - подытожили в Институте.

Ранее сообщалось, что украинское контрнаступление, начавшееся в Харьковской области, продолжается и активно продвигается в Луганскую область.