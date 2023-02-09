В рф изменится режим в результате бунта населения - ГУР



По его словам, на каком-то этапе в рф цены на нефть позволили прокормить население. Однако для многих этого оказалось достаточно, а остальных либо выдавили из страны, либо посадили в тюрьмы.

"Но бунт все равно будет. Это вопрос времени... Будь это гражданское общество, то это был бы не бунт, а осмысленный протест, каким был в Украине Майдан - с ценностями, с конкретными требованиями и пониманием для чего. Поскольку общества там нет, это будет не протест, а бунт, который в конце концов так или иначе закончится сменой режима и переформатированием в рф", - заявил представитель ГУР.