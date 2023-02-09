В рф изменится режим в результате бунта населения - ГУР
12:43 09 февраля Киев, Украина
Глава ГУР
Минобороны Андрей Юсов заявил, что в рф изменится режим в результате бунта
населения. Об этом он сказал в эфире телемарафона.
"Все сценарии ложатся на подготовленную почву. Это народ, сотни лет живший в рабстве, там институционально нет ни демократических практик, ни опыта сопротивления", - отметил Юсов.
По его словам, на каком-то этапе в рф цены на нефть позволили прокормить население. Однако для многих этого оказалось достаточно, а остальных либо выдавили из страны, либо посадили в тюрьмы.
"Но бунт все равно будет. Это вопрос времени... Будь это гражданское общество, то это был бы не бунт, а осмысленный протест, каким был в Украине Майдан - с ценностями, с конкретными требованиями и пониманием для чего. Поскольку общества там нет, это будет не протест, а бунт, который в конце концов так или иначе закончится сменой режима и переформатированием в рф", - заявил представитель ГУР.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии