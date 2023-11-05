В рф идет подготовка к очередным "выборам путина на роль президента" – ISW

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), накануне президентских выборов 2024 года в россии решили провести тестовое испытание электронной системы голосования. Аналитики отмечают, что все эти действия должны способствовать дальнейшей поддержке усилий по манипуляции результатами в пользу президента россии владимира путина.

Российское издание Meduza сообщило 4 ноября, что российский портал государственных услуг "Госуслуги" разослал письма, в которых приглашал граждан россии, в том числе сотрудников Meduza, протестировать дистанционную электронную систему 15-17 ноября.

В письмах также отмечалось, что все совершеннолетние граждане россии имеют право участвовать в тестировании.

Российское правительство официально объявило о тестировании 31 октября, а Meduza сообщила, что источник в правительстве заявил, что российское правительство намерено привлечь как можно больше субъектов рф использовали электронное голосование на президентских выборах.

"Эта публичная подготовка к выборам примечательна тем, что путин еще не объявил о своей официальной кампании, а российские государственные СМИ еще не начали позиционировать путина как единственного "жизнеспособного" кандидата", – указывают в обзоре.

Напомним, в кремле решили, что на выборах 2024 года российский диктатор владимир путин должен набрать более 80%.

А пресс-секретарь президента рф дмитрий песков считает, что владимир путин будет "вне конкуренции" на президентских выборах весной 2024 года.