В Рамштайне началась встреча Контактной группы по обороне Украины

12:14 20 января Киев, Украина

Днем 20 января на авиабазе "Рамштайн" в Германии началась восьмая встреча министров обороны стран, помогающих Украине в противодействии российской агрессии. Участие в ней принимают руководители оборонных ведомств почти в 50 странах.

"Мы, 50 государств, полны решимости поддержать Украину столько, сколько нужно. путин не рассчитывал на решимость и Украины, и нас. Это решающий момент для Украины и всего мира", – заявил во время открытия встречи председательствующий на ней министр обороны США Ллойд Остин

Он также выразил соболезнования родным пострадавших из-за трагедии в Броварах, где рядом с детским садом упал самолет с чиновниками Министерства внутренних дел на борту.

"Мы будем поддерживать Украину столько, столько нужно. кремлевские силы продолжают бомбить украинские города, театры, спортивные арены, гражданских. Я горжусь, что США увеличили военную помощь Украине. В том числе батареей Patriot, ( бронемашинами — ред. ) Bradley. Сегодня я рад сообщить о еще одном пакете помощи. Этот пакет стоит 2,5 миллиарда долларов. средства для ПВО. США увеличивает поддержку во многих направлениях", - отметил чиновник.

Участие в заседании принимают главы оборонных ведомств около 50 стран, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Объединенного комитета начальников штабов армии генерал Марк Милли и министр обороны Украины Алексей Резников.