В рамках проекта "Большая стройка" Зеленский посетил Волынь

13:36 09 Июль Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Волынскую область. Об этом сообщила пресс-служба главы государства в четверг, 9 июля.

"Президент ознакомится с ходом реализации проектов программы "Большая стройка" в регионе, в частности, с ремонтом автодороги международного значения М-19 и строительством детского сада в селе Крупа Луцкого района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что президент Зеленский также ознакомится с туристическим потенциалом края и возможностями его развития, а также пообщается с представителями бизнеса.



