В районе Бахмута и Авдеевки происходят ключевые события фронта - МВД

15:45 26 октября Киев, Украина





Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире всеукраинского телемарафона новостей. Ключевые события уже некоторое время сосредотачиваются непосредственно у Бахмута и возле Авдеевки.Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире всеукраинского телемарафона новостей.

"Если говорить о ситуации на фронте, то, по сути, ключевые события уже некоторое время сосредотачиваются непосредственно у Бахмута и возле Авдеевки. То есть там происходят ключевые события, и там, в принципе, россияне безуспешно пытаются атаковать и ничего у них не удается", - сказал он.

Чиновник, ссылаясь на информацию военных, сообщил, что в Херсонской области украинским защитникам удалось за сутки уничтожить один из составов россии, а также по меньшей мере десяток кадыровцев.



Представитель ведомства также рассказал, насколько хорошо на сегодня охраняются украинские границы.

"Здесь фактически речь идет об укреплении севера Украины, и речь здесь идет и о Сумщине, и о Харьковщине, но прежде всего мы имеем в виду белорусское направление. Пока фактически все эти месяцы происходит укрепление границы, минирование, чтобы россияне не имели возможности двигаться со стороны беларуси", - заявил Денисенко.

Советник главы МВД проинформировал, что можно говорить о том, что на территории беларуси пока как такового ударного кулака не создано.

"Достаточного количества для начала вторжения на территорию (Украины, - ред.) - ни техники, ни людей - у них там сейчас нет. За этим следит украинская разведка, за этим следят, в том числе, и белорусские партизаны, передающие соответствующие данные. Но если говорить о том, что они там создали ударную группу - нет этого нет", - отметил он.

Советник МВД также ответил, возможно ли привлечь к ответственности президента россии владимира путина, главу минобороны россии сергея шойгу и других представителей их клики.