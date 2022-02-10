В Раду внесли законопроект о коренных народах Украины

По инициативе президента Владимира Зеленского, на рассмотрение Верховной Рады подан законопроект о коренных народах Украины.
Президентский закон определен, как неотложный и уже зарегистрирован под №5506. Текст документа на сайте ВР в настоящее время отсутствует.
Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.
Напомним, ранее днем Зеленский анонсировал, что сегодня внесет на рассмотрение Рады неотложный законопроект о коренных народах. Он надеется, что нардепы закрепят статус коренных народов Украины.
Глава государства отметил, что восстановление и обеспечение прав крымских татар, как коренного народа предусматривает Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя.
Глава государства отметил, что восстановление и обеспечение прав крымских татар, как коренного народа предусматривает Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя.
Коренные народы – это те, которые проживают в многоэтнических обществах, являющиеся потомками тех, кто населял страну испокон веков, и не имеющие собственного государства.
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