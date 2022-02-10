В Раду внесли законопроект о коренных народах Украины

18:44 18 Май Киев, Украина

По инициативе президента Владимира Зеленского, на рассмотрение Верховной Рады подан законопроект о коренных народах Украины.

Президентский закон определен, как неотложный и уже зарегистрирован под №5506. Текст документа на сайте ВР в настоящее время отсутствует.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Напомним, ранее днем Зеленский анонсировал, что сегодня внесет на рассмотрение Рады неотложный законопроект о коренных народах. Он надеется, что нардепы закрепят статус коренных народов Украины.



Глава государства отметил, что восстановление и обеспечение прав крымских татар, как коренного народа предусматривает Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя.