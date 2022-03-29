В Раду внесен законопроект по которому мужчинам, незаконно покинувшим Украину после 24.02 светит до 10 лет

Согласно законопроекту №7171, который был внесен на рассмотрение Верховной Рады, лицам, покинувшим Украину в особый период или во время действия правового режима военного положения грозит срок от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.
Кроме того, за содействие в незаконном пересечении границы, должностными лицами и/или военнослужащими Государственной
пограничной службы Украины, грозит срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
пограничной службы Украины, грозит срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
Лицо не несет уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины, если оно в течение десяти дней после вступления в силу данного положения Закона вернется в Украину.
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