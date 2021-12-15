В Раду подали законопроект об уголовной ответственности за угрозу или насилие в отношении медиков

16:29 23 Март Киев, Украина

Депутаты Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования подали в ВР проект закона, предусматривающий уголовную ответственность за угрозу или насилие в отношении медиков или фармработников.



Об этом комитет сообщает в Facebook.



По словам главы комитета Михаила Радуцкого, на сегодня в правовой базе нет специального состава преступления в случае нападения на медика или фармацевта. Радуцкий утверждает, что с начала пандемии в Украине участились случаи нападений на работников «скорой помощи», потому медиков необходимо защитить на законодательном уровне.



Документ предлагает карать лишением свободы на срок до 2 лет за угрозы убийством, до 5 лет за умышленное нанесение побоев легкой или средней тяжести и от 5 до 12 лет за нанесение тяжелых травм.