В Раде зарегистрирован проект закона о гендерном равенстве в армии

15:05 30 июня Киев, Украина

С целью обеспечения равных прав женщин и мужчин при прохождении военной службы и предотвращения дискриминации по признаку пола, нардепы зарегистрировали законопроект о гендерном равенстве в армии.

Текст законопроекта №5713 от 29.06.2021 обнародован на сайте парламента.



Проект закона предлагает установить принципы равенства в армии путем уравнивания прав мужчин и женщин военнослужащих в сфере социальной защиты. В частности, предлагается обеспечить им равные возможности на получение санаторно-курортного лечения, предоставить равное право в мирное время и с некоторыми ограничениями во время действия особого периода, военного положения на использование отпуска по уходу за ребенком, включая выплату денежной компенсации при увольнении за все неиспользованные дни ежегодного дополнительного социального отпуска. Также предложено предоставлять военнослужащим отпуск при рождении ребенка с сохранением денежного довольствия не только в мирное время, но и в период военного положения.



Предполагается также уравнивание мужчин и женщин военнослужащих в обязанностях несения военной службы. В частности, в контексте суточных нарядов, однако с соблюдением законодательства по вопросам материнства и детства, а также дать равный доступ к высшим офицерским должностям с обязательным соблюдением принципа избежания дискриминации по признакам пола.



Отмечается, что по фактам дискриминации по убеждениям и признакам пола, а также сексуальных домогательств, служебные расследования должны проводиться в обязательном порядке для надлежащего реагирования на такие случаи, что согласуется с международными обязательствами Украины.