В Раде заговорили о возвращении к мажоритарной системе

Нынешняя избирательная система тяжела для электората, а мажоритарщиков украинцы поддерживают.
Об этом рассказал бывший глава партии «Слуга народа», а ныне первый вицеспикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко.
«В парламенте есть разные группы и субкультуры. Есть выступающие за возвращение мажоритарки – это мажоритарщики. Это логично, потому что они работали на своих округах не один год, многие уже в парламенте не первый созыв. Они понимают эту систему и самое главное, что люди на местах их поддерживают. Ныне действующая система трудна для объяснения людям», – объяснил Корниенко появление слухов о возможном изменении избирательной системы.
По словам Корниенко, для граждан Украины нынешняя система с открытыми списками тяжелая, ее нужно детально объяснять – тогда как прежний формат с одномандатными округами был значительно проще, более того, электорат поддерживал своих избранников-мажоритарщиков.
Корниенко при этом подчеркнул, что 226 голосов, необходимых для изменения избирательного кодекса, неясно, найдутся ли в нынешнем составе парламента, а сам он против возвращения к старому Избирательному кодексу. «Я лично буду выступать, чтобы мы оставались как минимум в пределах действующего Избирательного кодекса. Но если будет внедряться новая система – чтобы она действовала только один раз на следующих выборах и обществу было объяснено, почему мы так решили», – отметил первый вицеспикер.
В то же время, Корниенко указал на проблемные, по его мнению, места системы с открытыми списками. В маленьких объемах это, возможно, не очень важно, а вот в масштабах страны будет много определять. Очень тяжело будет выиграть выборы, если у тебя нет ресурсов. Избирательная квота может составлять 20 и даже 30 тысяч голосов. Поэтому выборы выиграют только те люди, у которых есть ресурсы или они знают, где их взять», – пояснил экспредседатель «Слуги народа».
Он отметил, что на местных выборах, которые проводились по новому Избирательному кодексу, в разные советы попали «люди, связанные с разными местными элитами, и это проявляется при голосованиях». Но, добавил Корниенко, на общенациональном уровне – «это совсем другой масштаб бедствия».
Напомним, что Верховная Рада приняла новый Избирательный кодекс с открытыми списками 11 июля 2019 года. Согласно законопроекту №3112-1, к следующим выборам будет отменена мажоритарная система одномандатных избирательных округов.
Порог попадания в Верховную Раду в новом Избирательном кодексе по-прежнему останется на уровне 5%, хотя были предложения снизить его до 4%.
В силу этот кодекс вступит 1 декабря 2023, т.е. следующие парламентские выборы в Украине пройдут уже с открытыми списками, где не руководство партий будет определять шансы кандидатов попасть в парламент, расставляя их на высокие или низкие места, а избиратели своим голосованием.
По новому Избирательному кодексу уже прошли местные выборы осенью 2020 года . Больше всего депутатских мандатов получили три парламентские партии – «Слуга народа» (17,59%), «Родина» (12,39%) и «ОПЗЖ» (11,75%).
«В парламенте есть разные группы и субкультуры. Есть выступающие за возвращение мажоритарки – это мажоритарщики. Это логично, потому что они работали на своих округах не один год, многие уже в парламенте не первый созыв. Они понимают эту систему и самое главное, что люди на местах их поддерживают. Ныне действующая система трудна для объяснения людям», – объяснил Корниенко появление слухов о возможном изменении избирательной системы.
По словам Корниенко, для граждан Украины нынешняя система с открытыми списками тяжелая, ее нужно детально объяснять – тогда как прежний формат с одномандатными округами был значительно проще, более того, электорат поддерживал своих избранников-мажоритарщиков.
Корниенко при этом подчеркнул, что 226 голосов, необходимых для изменения избирательного кодекса, неясно, найдутся ли в нынешнем составе парламента, а сам он против возвращения к старому Избирательному кодексу. «Я лично буду выступать, чтобы мы оставались как минимум в пределах действующего Избирательного кодекса. Но если будет внедряться новая система – чтобы она действовала только один раз на следующих выборах и обществу было объяснено, почему мы так решили», – отметил первый вицеспикер.
В то же время, Корниенко указал на проблемные, по его мнению, места системы с открытыми списками. В маленьких объемах это, возможно, не очень важно, а вот в масштабах страны будет много определять. Очень тяжело будет выиграть выборы, если у тебя нет ресурсов. Избирательная квота может составлять 20 и даже 30 тысяч голосов. Поэтому выборы выиграют только те люди, у которых есть ресурсы или они знают, где их взять», – пояснил экспредседатель «Слуги народа».
Он отметил, что на местных выборах, которые проводились по новому Избирательному кодексу, в разные советы попали «люди, связанные с разными местными элитами, и это проявляется при голосованиях». Но, добавил Корниенко, на общенациональном уровне – «это совсем другой масштаб бедствия».
Напомним, что Верховная Рада приняла новый Избирательный кодекс с открытыми списками 11 июля 2019 года. Согласно законопроекту №3112-1, к следующим выборам будет отменена мажоритарная система одномандатных избирательных округов.
Порог попадания в Верховную Раду в новом Избирательном кодексе по-прежнему останется на уровне 5%, хотя были предложения снизить его до 4%.
В силу этот кодекс вступит 1 декабря 2023, т.е. следующие парламентские выборы в Украине пройдут уже с открытыми списками, где не руководство партий будет определять шансы кандидатов попасть в парламент, расставляя их на высокие или низкие места, а избиратели своим голосованием.
По новому Избирательному кодексу уже прошли местные выборы осенью 2020 года . Больше всего депутатских мандатов получили три парламентские партии – «Слуга народа» (17,59%), «Родина» (12,39%) и «ОПЗЖ» (11,75%).
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