В Раде создали новое межфракционное депутатское объединение

Замрпред ВР Руслан Стефанчук сообщил о создании нового межфракционного объединения (МФО), в которое вошли 283 народных депутата.
Это самое большое межфракционное объединение в Верховной Раде.
Сопредседателями МФО выбрали народных депутатов от "Слуги народа". Руководителями "За конституционную реформу и эффективную власть" стали:
- Руслан Стефанчук;
- Павел Фролов;
- Александр Корниенко;
- Виктория Подгорная;
- Андрей Клочко.
Стефанчук призвал народных депутатов участвовать в межфракционном объединеним.
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