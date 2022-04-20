В Раде создали новое межфракционное депутатское объединение

09:15 21 июля Киев, Украина

Замрпред ВР Руслан Стефанчук сообщил о создании нового межфракционного объединения (МФО), в которое вошли 283 народных депутата

Это самое большое межфракционное объединение в Верховной Раде.

"Сообщаю о создании в Верховной Раде Украины девятого созыва межфракционного депутатского объединения "За конституционную реформу и эффективную власть", - заявил Стефанчук.

Сопредседателями МФО выбрали народных депутатов от "Слуги народа". Руководителями "За конституционную реформу и эффективную власть" стали:

Руслан Стефанчук;

Павел Фролов;

Александр Корниенко;

Виктория Подгорная;

Андрей Клочко.

Стефанчук призвал народных депутатов участвовать в межфракционном объединеним.