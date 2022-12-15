В Раде собирают подписи за лишение мандатов депутатов от ОПЗЖ

18:59 14 декабря Киев, Украина

В Верховной Раде начали собирать подписи за лишение полномочий депутатов от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", запрещенной Кассационным административным судом в составе Верховного суда.



Об этом на своем Telegram-канале сообщает движение "Честно".



Активисты отметили, что глава Верховной Рады Руслан Стефанчук отказал в просьбе нардепа от фракции партии "Слуга народа" Олегу Дунде избавить мандатов депутатов от ОПЗЖ на внеочередной сессии.

"По словам народного депутата Олега Дунды, он получил формальный отказ от спикера парламента Руслана Стефанчука по поводу проведения внеочередной сессии для лишения мандатов депутатов всех уровней от запрещенных партий", — говорится в сообщении.

По данным движения "Честно", обращение о лишении мандата членов ОПЗЖ поддержали уже около 50 нардепов. Среди поддержавших инициативу депутатов Рады — нардепы от "Европейской солидарности" Ирина Фриз, Андрей Парубий, Виктория Сюмар, Нина Южанина, Ахтем Чийгоз, Мария Ионова, депутаты от "Голоса" Соломия Бобровская и Ярослав Руцишин, внефракционный Гео Лерос другие народные избранники.