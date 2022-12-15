В Раде собирают подписи за лишение мандатов депутатов от ОПЗЖ

В Верховной Раде начали собирать подписи за лишение полномочий депутатов от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", запрещенной Кассационным административным судом в составе Верховного суда.
Об этом на своем Telegram-канале сообщает движение "Честно".
Активисты отметили, что глава Верховной Рады Руслан Стефанчук отказал в просьбе нардепа от фракции партии "Слуга народа" Олегу Дунде избавить мандатов депутатов от ОПЗЖ на внеочередной сессии.
Об этом на своем Telegram-канале сообщает движение "Честно".
Активисты отметили, что глава Верховной Рады Руслан Стефанчук отказал в просьбе нардепа от фракции партии "Слуга народа" Олегу Дунде избавить мандатов депутатов от ОПЗЖ на внеочередной сессии.
По данным движения "Честно", обращение о лишении мандата членов ОПЗЖ поддержали уже около 50 нардепов. Среди поддержавших инициативу депутатов Рады — нардепы от "Европейской солидарности" Ирина Фриз, Андрей Парубий, Виктория Сюмар, Нина Южанина, Ахтем Чийгоз, Мария Ионова, депутаты от "Голоса" Соломия Бобровская и Ярослав Руцишин, внефракционный Гео Лерос другие народные избранники.
Сбор подписей в пользу инициативы продолжается.
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