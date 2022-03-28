В Раде рассказали, какие законопроекты будут рассмотрены сегодня

10:35 30 июня Киев, Украина

Сегодня в Раде пройдет последнее заседание июня. Депутаты намерены рассмотреть законы о пестицидах, биотопливе, ГБР и прочее.
 
Во втором чтении Рада планирует рассмотреть законопроекты:
  • об изменениях в законе о пестицидах и агрохимикатах (№2289);
  • о совершенствовании корпоративного управления в банках (№4367);
  • о выводе банков с рынка и удовлетворении требований кредиторов (№4546);
  • о статусе гражданского истца для Фонда гарантирования вкладов (№4547);
  • о присоединении к газотранспортной или газораспределительной системе (№4578-1);
  • о платежных услугах (№4364).
В первом чтении Рада рассмотрит проекты:
  • об обязательном использовании биотоплива в области транспорта (№3356-д);
  • об участии Ощадбанка в Фонде гарантирования вкладов (№5542);
  • об изменениях в законе о Нацагентстве по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных преступлений (№5141);
  • о правовых основах деятельности ГБР (№5305).