В Раде намерены выделить миллиард гривен на восстановление памятников

06:49 16 июля Киев, Украина

Президенсткий проект “Большая реставрация” получит дополнительный миллиард гривен на восстановления памятников архитектуры регионального значения.

Соответствующий законопроект приняла вчера ВРУ во втором чтении, его поддержали 263 народных депутата.



Согласно законопроекту №5551-2 субвенции выделят местным бюджетам “на реализацию проектов ремонтно-реставрационных и консервационных работ памятников культурного наследия, находящихся в коммунальной собственности”.



Средства будут перенаправлены с бюджетной программы “Фонд развития учреждений общегосударственного значения”.



Получателем средств на реставрацию определено Министерство культуры и информационной политики Украины.



Уточняется, что источником поступлений госбюджета для такой субвенции устанавливается плата за лицензии на осуществление деятельности в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей.