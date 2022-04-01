В Раде хотят вернуть звание Героя Украины Бандере и Шухевичу

11:25 05 июля Киев, Украина

В Верховной Раде зафиксирована очередная попытка вернуть звание Героя Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу. На этот раз ее приурочили к празднованию 80-летия со дня создания Украинской повстанческой армии.

Об этом передает Укринформ.

Так, народные депутаты от разных фракций зарегистрировали соответствующий проект постановления, который передали президенту Украины.

"Проектом Постановления предлагается Президенту Украины присвоить звание Герой Украины Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть звание Герой Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу", - говорится в пояснительной записке.