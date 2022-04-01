В Раде хотят вернуть звание Героя Украины Бандере и Шухевичу

В Верховной Раде зафиксирована очередная попытка вернуть звание Героя Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу. На этот раз ее приурочили к празднованию 80-летия со дня создания Украинской повстанческой армии.
Об этом передает Укринформ.
Так, народные депутаты от разных фракций зарегистрировали соответствующий проект постановления, который передали президенту Украины.
Также предусмотрены рекомендации Кабинету Министров по созданию организационного комитета, разработке, утверждению и исполнению плана мероприятий по празднованию на государственном уровне 80-летия создания УПА.
Проект постановления содержит рекомендации Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины организовать тематические теле- и радиопередачи и обеспечить освещение в средствах массовой информации мероприятий, проводимых в связи с празднованием 80-летия создания УПА.
Органам местного самоуправления рекомендуется обеспечить увековечение памяти о борьбе УПА за независимость Украины и о борцах за независимость Украины в ХХ веке.
Целью проекта является празднование на государственном уровне 80-летия создания УПА и обеспечение надлежащих организационно-правовых условий для такого празднования.
Инициаторами проекта постановления являются народные депутаты от фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос", члены депутатских групп "Доверие", "Партия "За будущее" и внефракционные парламентарии.
14 октября 2022 года исполняется 80 лет со времени создания первых боевых отрядов Украинской повстанческой армии, которая вела вооруженную борьбу за государственную независимость Украины против оккупационных режимов.
Проект постановления содержит рекомендации Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины организовать тематические теле- и радиопередачи и обеспечить освещение в средствах массовой информации мероприятий, проводимых в связи с празднованием 80-летия создания УПА.
Органам местного самоуправления рекомендуется обеспечить увековечение памяти о борьбе УПА за независимость Украины и о борцах за независимость Украины в ХХ веке.
Целью проекта является празднование на государственном уровне 80-летия создания УПА и обеспечение надлежащих организационно-правовых условий для такого празднования.
Инициаторами проекта постановления являются народные депутаты от фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос", члены депутатских групп "Доверие", "Партия "За будущее" и внефракционные парламентарии.
14 октября 2022 года исполняется 80 лет со времени создания первых боевых отрядов Украинской повстанческой армии, которая вела вооруженную борьбу за государственную независимость Украины против оккупационных режимов.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии