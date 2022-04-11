В пятницу СНБО проведет выездное заседание - Данилов

18:12 12 июля Киев, Украина

В одном из областных центров Украины, в пятницу, 16 июля пройдет выездное заседание Совета нацбезопасности Украины, на котором рассмотрят непосредственно вопросы данного региона.

Об этом сообщил в понедельник, 12 июля, глава Совбеза Алексей Данилов

"На эту пятницу Зеленский принял решение о проведении Совета национальной безопасности и обороны, оно будет проведено в одном из областных центров. Где именно это будет происходить, это будет ясно завтра", - сказал он.

По словам Данилова, это будет первое выездное заседание в регионах, будут рассматриваться непосредственно вопросы данного региона.

"Будут рассматриваться вопросы национальной безопасности, вопросы, которые касаются недр, вопросы санкционной политики", - уточнил он.

Также глава СНБО пообещал новости по поводу санкций против олигархов.



Кроме того, он сообщил результаты консультаций с представителями США по санкционным спискам. "То, что касается 134 граждан Украины, которые находятся под санкциями США, 100 из них есть в нашем санкционном списке, 4 человека идут отдельно у нас, недавно завершился большой объем работы с нашими партнерами по этому поводу. Мы получили достаточный объем для принятия дальнейших решений в отношении тех или иных людей, которые могут попасть под санкции Украины", - сказал Данилов.



Работа в данном направлении продолжается и с представителями Европы, добавил он.