В пятницу СНБО проведет выездное заседание - Данилов

В одном из областных центров Украины, в пятницу, 16 июля пройдет выездное заседание Совета нацбезопасности Украины, на котором рассмотрят непосредственно вопросы данного региона.
Об этом сообщил в понедельник, 12 июля, глава Совбеза Алексей Данилов.
По словам Данилова, это будет первое выездное заседание в регионах, будут рассматриваться непосредственно вопросы данного региона.
Также глава СНБО пообещал новости по поводу санкций против олигархов.
Кроме того, он сообщил результаты консультаций с представителями США по санкционным спискам. "То, что касается 134 граждан Украины, которые находятся под санкциями США, 100 из них есть в нашем санкционном списке, 4 человека идут отдельно у нас, недавно завершился большой объем работы с нашими партнерами по этому поводу. Мы получили достаточный объем для принятия дальнейших решений в отношении тех или иных людей, которые могут попасть под санкции Украины", - сказал Данилов.
Работа в данном направлении продолжается и с представителями Европы, добавил он.
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