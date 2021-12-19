В пяти приграничных с Беларусью областях Украины могут ввести чрезвычайное положение

15:11 15 Ноябрь Киев, Украина

Монастырский.



Таким образом власти планируют реагировать на обострение ситуации на границе с Беларусью, где собрались тысячи мигрантов, пытающихся пересечь границу с Евросоюзом. По словам главы МВД введение ЧП в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областях – один из сценариев, рассматриваемых должностными лицами. Если ситуация на границе с Беларусью обострится, в пяти областях Украины могут ввести чрезвычайное положение (ЧП), заявил глава МВД Таким образом власти планируют реагировать на обострение ситуации на границе с Беларусью, где собрались тысячи мигрантов, пытающихся пересечь границу с Евросоюзом. По словам главы МВД введение ЧП в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областях – один из сценариев, рассматриваемых должностными лицами.

"Определены места дислокации личного состава для усиления Погранслужбы, Нацгвардии, Нацполиции, определено взаимодействие с другими подразделениями терробороны, общественных формирований по охране общественного порядка, и именно они будут в координации защищать нашу госграницу. Мы видим, что это будет необходимо”, – перечисляет Монастырский некоторые из подготовительных мероприятий, которые уже проводятся.

Кроме этого, министр сообщил, что если потребуется быстро ответить на массовое присутствие мигрантов на территории приграничных регионов, то будут возводить временные сооружения, но стратегическая цель Украины на два ближайших года – это строительство госграницы.

На это, по словам Монастырского, уже предусмотрены средства в бюджете на следующий год.

Массовый переход госграницы с территории сопредельных государств в перечне причин, по которым могут ввести ЧП в Украине. Особый режим вводится с помощью указа главы государства, который Верховная Рада должна утвердить в течение 2-х дней с момента обращения главы государства. В указе должны четко указать границы территории, где вводится соответствующее состояние, и срок, на который он вводится.



ЧП в стране могут объявить не более чем на 30 суток , а в отдельных ее местностях – не более чем на 60 суток .



Среди ограничений, которые могут ввести из-за массового перехода госграницы, есть, в частности, следующие:

комендантский час;

проверка документов у граждан, а при необходимости – личный досмотр, досмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан;

запрет на изготовление и распространение материалов, которые могут дестабилизировать ситуацию;

отслеживание трафика мобильного телефона.

По оценкам СНБО сегодня на территории Беларуси находится уже около 16 тысяч мигрантов. Украина считает миграционный кризис на границе гибридной войной России против Европы.

"Цель Москвы состоит в том, чтобы создать проблемы и заставить остальной мир решать их совместно с собой. Украина всегда выступает за мир, справедливость и безопасность в Европе. Нам хорошо известны российские методы, направленные против этих целей», – говорил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Кризис на границах ЕС усилился после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске в мае и заявлений самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что власти республики не будут больше сдерживать нелегальных мигрантов. Сначала из-за увеличения их количества в Литве объявили режим общенациональной чрезвычайной ситуации, а позже аналогичный режим на границе ввели Латвия и Польша.



В последней на приграничных территориях временно запретили массовые мероприятия, люди, находящиеся в общественных местах там, обязаны носить с собой удостоверения, а не проживающие в приграничных вообще не могут попасть на определенные территории.