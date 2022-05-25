В Приднестровье снизили уровень угрозы терроризма

11:46 25 мая Киев, Украина

В Приднестровье ввели "желтый" уровень террористической угрозы.

Как сообщает молдавское Newsmaker, такой приказ 25 мая подписал лидер непризнанного региона Вадим Красносельский.

"Желтый уровень" вводится первоначально на 15 дней, но все мероприятия, действовавшие во время "красного" уровня, остаются в силе - такие как усиленный надзор за стратегическими объектами, проверки на блокпостах на въезде-выезде и запрет использования дронов без специального разрешения.



Ранее, после 22 апреля, когда представитель армии рф заявил, что задача российских войск на "второй фазе спецоперации" в Украине - установление "полного контроля над Донбассом и Южной Украиной" и выход в Приднестровье, в регионе произошла серия терактов без пострадавших.



26 апреля в связи с этим Приднестровье ввело "красный" уровень террористической угрозы. Последние заявления о "терактах" поступали от Тирасполя 24 мая по поводу инцидента, якобы произошедшего в середине месяца, в нем обвинили Кишинев.