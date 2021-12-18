В преддверии визита Зеленского в Турцию Путин созвонился с Эрдоганом

Глава Кремля Владимир Путин созвонился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, лидеры стран обсудили Донбасс и Черное море.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля, 9 апреля.
Отметим, что завтра встречу с Эрдоганом проведет президент Украины Владимир Зеленский.
Отметим, что завтра встречу с Эрдоганом проведет президент Украины Владимир Зеленский.
Российский президент заявил, что минские договоренности 2015 года являются "безальтернативной основой" урегулирования ситуации на Донбассе. Также он в очередной раз обвинил Украину в уклонении от реализации Минских соглашений и "провокациях", которые якобы направлены на обострение обстановки на линии соприкосновения.
Также поднимались темы Ливии, Сирии и Нагорного Карабаха.
В связи с планами строительства Турцией Стамбульского канала с российской стороны акцентирована важность сохранения, в целях обеспечения региональной стабильности и безопасности, действующего режима Черноморских проливов согласно положениям Конвенции Монтрё 1936 года.
В связи с планами строительства Турцией Стамбульского канала с российской стороны акцентирована важность сохранения, в целях обеспечения региональной стабильности и безопасности, действующего режима Черноморских проливов согласно положениям Конвенции Монтрё 1936 года.
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