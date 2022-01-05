В посольстве США рассказали о помощи для ВСУ в размере $8 млн

Помощь США Украине предназначена для совершенствования управления и связи, запчастей и агрегатов, а также медицинского оборудования и тактического снаряжения.
Об этом в твиттере сообщило посольство США в Украине.
В свою очередь, в Генеральном штабе ВСУ отметили: "В рамках реализации предоставления помощи по безопасности от правительства Соединенных Штатов Америки в Украину прибыли очередные грузы международной технической помощи для нужд Вооруженных Сил Украины. С 2014 году Украина получила помощи от США на общую сумму более 2 миллиардов долларов".
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