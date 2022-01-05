В посольстве США рассказали о помощи для ВСУ в размере $8 млн

19:34 27 Апрель Киев, Украина

Помощь США Украине предназначена для совершенствования управления и связи, запчастей и агрегатов, а также медицинского оборудования и тактического снаряжения.

Об этом в твиттере сообщило посольство США в Украине.

"Соединенные Штаты продолжают непоколебимую поддержку ВCУ путем предоставления помощи по безопасности на сумму 7,85 млн долларов для совершенствования управления и связи, а также запчастей и агрегатов, медицинского оборудования, тактического снаряжения", - говорится в сообщении.