В посольстве рассказали, как украинцам вернуться из Беларуси

В связи с закрытием авиасообщения с Беларусью, которое вступает в силу с завтрашнего дня, многие украинцы испытают трудности с возвращением на родину. Посольство дает советы.
Как отмечает пресс-служба посольства, гражданам Украины, которые с 26 мая будут прилетать в Беларусь из третьих стран для транзитного проезда в Украину, нужно будет сообщить цель прибытия на пограничном контроле. После получения разрешения на транзит нужно в течение 24 часов выехать в Украину наземным транспортом.
Сейчас на украинско-белорусской границе работают пункты пропуска автомобилей Мокраны — Доманово, Мохро — Дольск, Новая Рудня — Выступовичи, Александровка — Вильча, Новая Гута — Новые Яриловичи, Веселовка — Сеньковка.
Если украинцы въезжают в Беларусь с территории Украины или из третьей страны (не с целью транзита), они должны предъявить ПЦР-тест и пройти десятидневную изоляцию — после этого можно будет выехать в Украину.
Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим в комментарии BBC News Украина сказал, что украинцам в первую очередь нужно обращаться в консульство на горячую линию посольства — там дипломаты дают советы людям, которые оказались в сложной ситуации.
«Если человек является гражданином Украины и не проживает здесь на постоянной основе, ограничений на выезд из Беларуси у него нет. Автобусы регулярно ездят в Украину из Минска, Гомеля, Бреста. И к границе, и в Киев, Чернигов», — рассказал посол.
Также из Минска можно вылететь в Стамбул, а оттуда — в Киев.
Как отмечает пресс-служба посольства, гражданам Украины, которые с 26 мая будут прилетать в Беларусь из третьих стран для транзитного проезда в Украину, нужно будет сообщить цель прибытия на пограничном контроле. После получения разрешения на транзит нужно в течение 24 часов выехать в Украину наземным транспортом.
Сейчас на украинско-белорусской границе работают пункты пропуска автомобилей Мокраны — Доманово, Мохро — Дольск, Новая Рудня — Выступовичи, Александровка — Вильча, Новая Гута — Новые Яриловичи, Веселовка — Сеньковка.
Если украинцы въезжают в Беларусь с территории Украины или из третьей страны (не с целью транзита), они должны предъявить ПЦР-тест и пройти десятидневную изоляцию — после этого можно будет выехать в Украину.
Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим в комментарии BBC News Украина сказал, что украинцам в первую очередь нужно обращаться в консульство на горячую линию посольства — там дипломаты дают советы людям, которые оказались в сложной ситуации.
«Если человек является гражданином Украины и не проживает здесь на постоянной основе, ограничений на выезд из Беларуси у него нет. Автобусы регулярно ездят в Украину из Минска, Гомеля, Бреста. И к границе, и в Киев, Чернигов», — рассказал посол.
Также из Минска можно вылететь в Стамбул, а оттуда — в Киев.
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