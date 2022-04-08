В порту Мариуполя оккупанты разбомбили иностранное судно. Есть раненные

11:25 05 апреля Киев, Украина

Ночью, при очередном обстреле с моря многострадального Мариуполя, враг попал в гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, находившееся возле одного из причалов.



Попадание вызвало пожар в машинном отделении, один член экипажа ранен. Капитан на международном канале морской безопасности подал сигнал «SOS» и сообщение:

«Внимание! Внимание! Судно под флагом Доминиканской Республики было жестоко разгромлено, все разгромлено, мостик – разгромлен. Пожар в машине. Есть раненые».



Из-за полученной пробоины судно начало тонуть, в то же время пожар охватывал все большую площадь.



Морские пограничники оперативно оказали помощь раненому и эвакуировали экипаж в безопасное место.



На судне пожар, судно постепенно идет под воду, проведение спасательной операции под постоянными обстрелами невозможно.