В Полтаве создадут новый медуниверситет

17:10 09 декабря Киев, Украина

Сегодня на заседании Кабинета Министров Украины было принято решение о создании Полтавского государственного медицинского университета, учебное заведение будет принадлежать к управлению Министерства здравоохранения

"Целью разработки проекта распоряжения Кабинета министров Украины "Об образовании Полтавского государственного медицинского университета" является реорганизация Украинской медицинской стоматологической академии путем ее присоединения к новосозданному Полтавскому государственному медицинскому университету", - говорится в документе.

Относительно кадрового потенциала, то в новосозданном университете будут преподавать 93 доктора наук и 430 кандидатов наук. Лица, имеющие ученое звание профессора - 83, доцента - 273.

"Инновационные образовательные технологии активно внедряют в учебный процесс кафедр, которых в Академии 57, 11 кафедрам предоставлен статус опорных", - отметили учредители.

Добавим, что заведение будет принадлежать к управлению Министерства здравоохранения, по представлению которого собственно и создали университет.