В польской Варшаве прошла акция солидарности с Украиной. Фото

12:09 18 Февраль Киев, Украина

В столице Польши, в Варшаве прошла крупная акция солидарности с Украиной. В ней приняли участие ведущие политики страны и общественные активисты.

Также известно, что в варшавском метро на больших экранах появились лозунги в поддержку Украины.



«Варшава солидарна с Украиной», – такой текст появился в польской подземке.



Вечером 17 февраля состоялась акция «Варшава солидарная с Украиной», в которой приняли участие мэр Варшавы Рафал Тшасковский, политики многих партий и общественных организаций.



«Мы всегда поддерживали и будем поддерживать независимую Украину», – подчеркнул во время выступления мэр Варшавы Рафал Тшасковский.



Он напомнил, что Польша была первой страной мира, признавшей в 1991 году независимость Украины. Мэр Варшавы напомнил, что два дня назад он побывал в Киеве, где в свете агрессивной политики Кремля по отношению к Украине выразил поддержку мэру Киева Виталию Кличко.



Посол Украины в Польше Андрей Дещица поблагодарил поляков за поддержку Украины в сложные времена новейшей истории, в частности, во время Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013-2014 годов.



Во время мероприятия выступили украинские активисты: председатель Объединения украинцев в Польше Мирослав Скирко, лидер Евромайдан-Варшава Наталья Панченко, представитель фонда «Наш Выбор» Иванна Килюшик. Все они отмечали угрозу России для Украины и стран региона, а также благодарили Польшу за перманентную поддержку Украины во все годы независимости и сейчас.



Перед участниками акции выступили политики польских парламентских фракций и групп Гражданская коалиция, Польша 2050, Польской крестьянской партии и Ливицы. Они подчеркивали, что в Польше хорошо знают ментальность руководства России и отмечали, что всегда будут стоять рядом с украинцами.



Дворец культуры и науки в Варшаве, возле которого прошло мероприятие, был подсвечен в сине-желтые цвета украинского флага.