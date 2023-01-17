В Польше прошла встреча Залужного с генералом Милли

"Сегодня в Польше состоялась моя первая личная встреча с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Поблагодарил генерала Милли за непоколебимую поддержку и помощь, оказанную Соединенными Штатами и союзниками Украине. Очертил насущные потребности Вооруженных Сил Украины, удовлетворение которых ускорит нашу Победу",- отметил Залужный.