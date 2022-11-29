В Польше призывают предоставить Украине ЗРК Patriot

09:10 29 ноября Киев, Украина





Журналисты спросили главу польского правительства, примет ли Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, 28 ноября, снова призвал Берлин предоставить Украине ЗРК Patriot , которые предложили Варшаве, сообщает PAP.Журналисты спросили главу польского правительства, примет ли Польша ЗРК Patriot от Германии, если та не передаст их Украине.

"Да, мы будем рассматривать такой вариант, конечно, но обращаем внимание на то, что, наконец, никто не хочет покупать технику только для того, чтобы она стояла", - ответил Моравецкий.

Он напомнил, что в Украине, в частности, в западных ее областях, почти каждый день падают бомбы и гибнут люди.

"Поэтому пусть это оружие, которое посылается, служит как нельзя лучше для защиты украинского неба. Таким образом, оно также будет служить защите польского неба", - подчеркнул Моравецкий.

Польский премьер выразил надежду, что "удастся организовать весь процесс таким образом, чтобы западная часть Украины, по крайней мере, имела эту защиту через современные системы противоракетной и противовоздушной обороны".