В Польше призывают предоставить Украине ЗРК Patriot

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, 28 ноября, снова призвал Берлин предоставить Украине ЗРК Patriot, которые предложили Варшаве, сообщает PAP.
Журналисты спросили главу польского правительства, примет ли Польша ЗРК Patriot от Германии, если та не передаст их Украине.
Журналисты спросили главу польского правительства, примет ли Польша ЗРК Patriot от Германии, если та не передаст их Украине.
Он напомнил, что в Украине, в частности, в западных ее областях, почти каждый день падают бомбы и гибнут люди.
Польский премьер выразил надежду, что "удастся организовать весь процесс таким образом, чтобы западная часть Украины, по крайней мере, имела эту защиту через современные системы противоракетной и противовоздушной обороны".
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