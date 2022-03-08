В Польше откроют новое Генконсульство Украины

18:16 12 Октябрь Киев, Украина

Глава Украины Владимир Зеленский принял решение об открытии нового Генерального консульства Украины в польском городе Вроцлав.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой.

"Отдельно хочу отметить следующее: Украина хочет обеспечить своим гражданам надлежащую консульскую опеку, в частности украинцам, находящихся в Республике Польша . Поэтому я принял решение об открытии нового Генерального консульства в городе Вроцлав", - заявил глава государства.

Он заявил, что ожидает, что дипучреждение заработает уже в следующем году.