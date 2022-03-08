В Польше откроют новое Генконсульство Украины
18:16 12 Октябрь Киев, Украина
Глава Украины Владимир Зеленский принял решение об открытии нового Генерального консульства Украины в польском городе Вроцлав.
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой.
"Отдельно хочу отметить следующее: Украина хочет обеспечить своим гражданам надлежащую консульскую опеку, в частности украинцам, находящихся в Республике Польша. Поэтому я принял решение об открытии нового Генерального консульства в городе Вроцлав",
- заявил глава государства.
Он заявил, что ожидает, что дипучреждение заработает уже в следующем году.
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