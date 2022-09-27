В Польше начали действовать новые ограничения для россиян

08:03 27 сентября Киев, Украина

Польша ввела новые ограничения для россиян, желающих пересечь польскую границу. Гражданам рф теперь запрещено прибывать в Польшу через воздушные и морские пункты пропуска. Таким образом, страна хочет ударить по режиму путина более широкими санкциями.

Об этом сообщает RMF24.

В то же время следует отметить, что новые ограничения – это не полный запрет на въезд для россиян. Исключения, согласованные Польшей со странами Балтии, распространяются на противников режима путина. Также пересекать границу могут диссиденты, владельцы вида на жительство, водителей транспорта, сотрудников дипломатических миссий и люди, въезжающие по гуманитарным случаям.



Напомним, россияне с шенгенскими визами не могут въехать в Польшу, Литву, Латвию и Эстонию с 19 сентября.