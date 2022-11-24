В Польше канадские военные начали обучать саперов Украины

Около 40 канадских военных начали преподавать первый курс для украинских саперов под руководством Канады в Польше.
Канадские специалисты 24 ноября приступили к обучению украинских саперов в Польше.
Об этом сообщает министр обороны Канады Анита Ананд.
Канадские специалисты 24 ноября приступили к обучению украинских саперов в Польше.
Об этом сообщает министр обороны Канады Анита Ананд.
Отмечается, что обучение сосредоточено на обнаружении, идентификации и обезвреживании взрывчатых веществ и их использовании во время взрывных работ.
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