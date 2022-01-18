В Польше анонсировали еще одну встречу президентов Дуды и Зеленского

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда проведут новую встречу. Они снова планируют обсудить агрессию РФ.
Об этом сообщил PAP, ссылаясь на руководителя Бюро национальной безопасности Польши Павела Солоха. По его словам, в последнее время переговоры с РФ проводились в разных форматах.
Об этом сообщил PAP, ссылаясь на руководителя Бюро национальной безопасности Польши Павела Солоха. По его словам, в последнее время переговоры с РФ проводились в разных форматах.
Он также добавил, что после российско-американских переговоров есть заверения от американских союзников, что «независимо от того, что решили, нас как союзников будут информировать на разных уровнях».
Напомним, в прошлом году польский и украинский президенты подписали право на поддержку польского государства европейских стремлений Украины. Руководители обоих государств скрепили подписью документ после завершения встречи в Варшаве.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить очень четкую временную перспективу членства от НАТО в 2022 году. Он выразил такое пожелание во время встречи с послами Украины в Гуте в Ивано-Франковской области 21 декабря.
Там раньше Зеленский встретился со своими коллегами – руководителями Польши и Литвы, соответственно, Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой, после чего заявил, что Украина, Польша и Литва находятся в авангарде сдерживания России, защищая Европу от агрессивной политики Кремля.
Напомним, в прошлом году польский и украинский президенты подписали право на поддержку польского государства европейских стремлений Украины. Руководители обоих государств скрепили подписью документ после завершения встречи в Варшаве.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить очень четкую временную перспективу членства от НАТО в 2022 году. Он выразил такое пожелание во время встречи с послами Украины в Гуте в Ивано-Франковской области 21 декабря.
Там раньше Зеленский встретился со своими коллегами – руководителями Польши и Литвы, соответственно, Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой, после чего заявил, что Украина, Польша и Литва находятся в авангарде сдерживания России, защищая Европу от агрессивной политики Кремля.
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