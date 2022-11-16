В подразделениях оккупационных войск участились случаи дезертирства - Генштаб

08:41 16 ноября Киев, Украина

В связи со значительными потерями оккупантов на Донетчине и Луганщине в подразделениях вражеских войск участились случаи дезертирства и значительно ухудшилось морально-психологическое состояние.



Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в среду, 16 ноября.