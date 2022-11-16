В подразделениях оккупационных войск участились случаи дезертирства - Генштаб
08:41 16 ноября Киев, Украина
В связи со значительными потерями оккупантов на Донетчине и Луганщине в подразделениях вражеских войск участились случаи дезертирства и значительно ухудшилось морально-психологическое состояние.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в среду, 16 ноября.
"После боев в районе населенного пункта Майорск потерял боеспособность 1-й горловский территориальный батальон. Потери в нем составили более 50 убитыми и ранеными, морально-психологическое состояние военнослужащих неудовлетворительное. Командование противника расформировало указанное подразделение. Остатки личного состава распределены по другим воинским частям", - сообщают в Генштабе.
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