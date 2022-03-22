В плен ВСУ попал русский полковник Кошель. Он был в трусах и носках ВСУ

Штурмовики 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Украины взяли в плен начальника группы информационно-психологического противодействия одной из воинских частей РФ, сообщило Министерство обороны Украины.
Об этом пишет Минобороны в телеграм-канале.
"В ходе боевой стычки с росармией штурмовики 128-й отдельной горно-штурмовой бригады пленили начальника группы информационно-психологического противодействия воинской части 47084 российской армии", - говорится в сообщении.
Об этом пишет Минобороны в телеграм-канале.
"В ходе боевой стычки с росармией штурмовики 128-й отдельной горно-штурмовой бригады пленили начальника группы информационно-психологического противодействия воинской части 47084 российской армии", - говорится в сообщении.
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