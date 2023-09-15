В плен попадают десятки российских оккупантов ежедневно — ГУР

18:23 15 сентября Киев, Украина

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что благодаря успехам сил обороны на фронте обменный фонд ежедневно пополняется десятками российских оккупантов.
 
Об этом он сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".
"Каждый день мы фиксируем прибытие десятков россиян в украинский плен. Среди них есть попавшие в плен в результате боевых действий, а есть и те, кто кажется добровольно", — отметил Юсов.
Представитель ГУР подчеркнул, что пополнение обменного фонда влияет на процесс освобождения украинских военнопленных.

Он также рассказал о росте количества заявок в рамках государственной программы Украины для сдачи в плен "Хочу жить".

По словам Юсова, "если раньше получали 70-100 обращений в день, то сейчас этот показатель в полтора-два раза выше - 170 и больше".
"1 000 заявок сейчас находятся в процессе реализации и более 200 - это успешные кейсы вывода за линию фронта военнослужащих рф. Это только по программе "Хочу жить", - добавил представитель ГУР.