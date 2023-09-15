В плен попадают десятки российских оккупантов ежедневно — ГУР

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что благодаря успехам сил обороны на фронте обменный фонд ежедневно пополняется десятками российских оккупантов.
Об этом он сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".
Представитель ГУР подчеркнул, что пополнение обменного фонда влияет на процесс освобождения украинских военнопленных.
Он также рассказал о росте количества заявок в рамках государственной программы Украины для сдачи в плен "Хочу жить".
По словам Юсова, "если раньше получали 70-100 обращений в день, то сейчас этот показатель в полтора-два раза выше - 170 и больше".
Он также рассказал о росте количества заявок в рамках государственной программы Украины для сдачи в плен "Хочу жить".
По словам Юсова, "если раньше получали 70-100 обращений в день, то сейчас этот показатель в полтора-два раза выше - 170 и больше".
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