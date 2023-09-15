В плен попадают десятки российских оккупантов ежедневно — ГУР

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что благодаря успехам сил обороны на фронте обменный фонд ежедневно пополняется десятками российских оккупантов.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".

"1 000 заявок сейчас находятся в процессе реализации и более 200 - это успешные кейсы вывода за линию фронта военнослужащих рф. Это только по программе "Хочу жить", - добавил представитель ГУР.