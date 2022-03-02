В планах ВРУ - рассмотрение законопроекта о прозрачных земельных аукционах

На этой неделе украинские парламентарии рассмотрят в дополнение к новой земельной реформе, законопроект о прозрачных земельных аукционах.
Об этом на Согласительном совете ВРУ сказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.
По его словам, на этой неделе парламент должен рассмотреть законопроект о прозрачных земельных аукционах, который необходим для завершения земельной реформы.
"Тогда с 1 июля люди смогут полностью пользоваться этой реформой. Мы в короткие сроки покажем, какие от нее эффекты. Они, в том числе, будут заключаться в качественном наполнении местных бюджетов", - отметил нардеп.
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