В планах ВРУ - рассмотрение законопроекта о прозрачных земельных аукционах

12:03 31 Май Киев, Украина

На этой неделе украинские парламентарии рассмотрят в дополнение к новой земельной реформе, законопроект о прозрачных земельных аукционах.

Об этом на Согласительном совете ВРУ сказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

По его словам, на этой неделе парламент должен рассмотреть законопроект о прозрачных земельных аукционах, который необходим для завершения земельной реформы.

"Тогда с 1 июля люди смогут полностью пользоваться этой реформой. Мы в короткие сроки покажем, какие от нее эффекты. Они, в том числе, будут заключаться в качественном наполнении местных бюджетов", - отметил нардеп.