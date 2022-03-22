В Пентагоне рассказали, почему армия РФ терпит поражения

В министерстве обороны США считают, что российские войска падают духом, потому что были не готовы к такой длительной войне, а некоторых даже не предупредили об участии в боевых действиях.
Об этом говорится в сообщении на сайте Пентагона.
«Российские солдаты просто не были готовы полностью к операциям такой интенсивности и в течение столь длительного времени на стольких направлениях. Они не ожидали такого уровня сопротивления. Некоторым не сказали, что они действительно собираются делать в Украине», – сказал чиновник оборонного ведомства.
Но несмотря на это, РФ продолжает опираться на усилия призывников.
«Мы знаем, что они опирались на призывников, и они до сих пор это делают; и это по-прежнему в основном призывная армия», – добавил чиновник.
По его словам, слабостью кафиров является отсутствие инициативы со стороны командования. Россияне продолжают выяснять вопросы руководства и управления, логистики и обеспечения.
Вместе с тем РФ продолжает нести потери ежедневно. В боях она теряет самолеты, бронетехнику, транспорт, артиллерию, вертолеты.
Из-за неудач с блицкригом Киева Россия сосредоточилась на бомбардировке крупных городов и их окрестностей.
На временно захваченных территориях кафиры пытаются укрепиться, терроризируя местное население.
Из-за потерь Путин обратился в Китай и финансовую и военную помощь. В Пекине просили, в частности, продукты для оккупационных войск.
Кроме того, Путин попросил десяток тысяч боевиков в режиме Асада в Сирии.
По данным украинской разведки, Россия задействует в штурмах городов насильственно мобилизованных жителей ОРДЛО.
«Российские солдаты просто не были готовы полностью к операциям такой интенсивности и в течение столь длительного времени на стольких направлениях. Они не ожидали такого уровня сопротивления. Некоторым не сказали, что они действительно собираются делать в Украине», – сказал чиновник оборонного ведомства.
Но несмотря на это, РФ продолжает опираться на усилия призывников.
«Мы знаем, что они опирались на призывников, и они до сих пор это делают; и это по-прежнему в основном призывная армия», – добавил чиновник.
По его словам, слабостью кафиров является отсутствие инициативы со стороны командования. Россияне продолжают выяснять вопросы руководства и управления, логистики и обеспечения.
Вместе с тем РФ продолжает нести потери ежедневно. В боях она теряет самолеты, бронетехнику, транспорт, артиллерию, вертолеты.
Из-за неудач с блицкригом Киева Россия сосредоточилась на бомбардировке крупных городов и их окрестностей.
На временно захваченных территориях кафиры пытаются укрепиться, терроризируя местное население.
Из-за потерь Путин обратился в Китай и финансовую и военную помощь. В Пекине просили, в частности, продукты для оккупационных войск.
Кроме того, Путин попросил десяток тысяч боевиков в режиме Асада в Сирии.
По данным украинской разведки, Россия задействует в штурмах городов насильственно мобилизованных жителей ОРДЛО.
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