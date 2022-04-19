В Пентагоне рассказали о наличии 76 российских батальонно-тактических групп на территории Украины

В Украине сейчас находятся 76 российских батальонно-тактических групп (БТГ), 11 из них были заведены в последние несколько дней.
Об этом пишет Голос Америки со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.
По его словам, кроме 76 батальонных тактических групп, к северу от Украины находятся еще примерно 22 БТГ, которые, вероятно, будут пополнены.
По словам чиновника, около дюжины БТГ в Украине пытаются захватить Мариуполь.
Город по-прежнему обстреливается российской авиацией и артиллерией.
По словам представителя Пентагона, в Мариуполе и вокруг него находится значительное количество российских сухопутных войск.
По оценке американских военных, если Мариуполь перейдет под контроль России, это освободит около дюжины БТГ для использования в других местах на востоке или юге Украины.
"Это большое "если", потому что украинцы очень и очень упорно борются за Мариуполь", – подчеркнул представитель Пентагона.
В американском оборонном ведомстве полагают, что у российской армии есть некоторый потенциал для проведения десантных операций в Черном и Азовском морях. По словам представителя Пентагона, пока нет никаких признаков того, что Россия готовится к ней.
Об этом пишет Голос Америки со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.
По его словам, кроме 76 батальонных тактических групп, к северу от Украины находятся еще примерно 22 БТГ, которые, вероятно, будут пополнены.
По словам чиновника, около дюжины БТГ в Украине пытаются захватить Мариуполь.
Город по-прежнему обстреливается российской авиацией и артиллерией.
По словам представителя Пентагона, в Мариуполе и вокруг него находится значительное количество российских сухопутных войск.
По оценке американских военных, если Мариуполь перейдет под контроль России, это освободит около дюжины БТГ для использования в других местах на востоке или юге Украины.
"Это большое "если", потому что украинцы очень и очень упорно борются за Мариуполь", – подчеркнул представитель Пентагона.
В американском оборонном ведомстве полагают, что у российской армии есть некоторый потенциал для проведения десантных операций в Черном и Азовском морях. По словам представителя Пентагона, пока нет никаких признаков того, что Россия готовится к ней.
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