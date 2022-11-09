В Пентагоне подтвердили, что две первые системы NASAMS уже находятся в Украине

07:37 09 ноября Киев, Украина

Представитель минобороны США, бригадный генерал Патрик Райдер подтвердил, что Украина уже получила две системы противовоздушной обороны NASAMS

"Министерство обороны вместе с союзниками продолжает тесно работать по вопросам безопасности Украины и поддерживать ее борьбу за независимость страны. Как вы знаете, мы объявили о дополнительной помощи Украине в пятницу и помощь поможет составить примерно 400 миллионов долларов. Ранее США сообщили о двух системах" NASAMS, которые поступят в Украину. Я могу подтвердить, что они доставлены. Эти системы помогут противовоздушной обороне и помогут защитить украинцев от российских воздушных атак", — подчеркнул Райдер.

Он добавил, что каждая система ПВО сложна, потому что она интегрируется во многих различных аспектах.

"Это зоны, в которых мы продолжим сотрудничать и консультировать Украину. Как доказательство ее успешного уровня, например, способность сбивать иранские беспилотники — они уничтожили значительный их процент. Они также сделали действительно хорошую работу по уничтожению российских ракет. Так, как вы можете видеть, они (украинцы - ред.) используют те возможности, которые имеют очень хорошо. Но мы свободны и готовы консультировать их, как лучше всего изменить использование советского вооружения на современные западные системы НАТО", — отметил Райдер.

Системы NASAMS, каждая из которых оснащена радиолокационными ракетами, достаточно мощными, чтобы сбивать истребители, боевые беспилотники и крылатые ракеты, обеспечивающие покрытие малой и средней дальности примерно от 29 до 48 км. Это оружие используется для защиты Белого дома и других объектов в Вашингтоне от воздушного нападения.



Aspide – итальянский класс управляемых ракет средней дальности для поражения воздушных целей, разработанный фирмой Selenia. В состав входят зенитные управляемые ракеты и ракеты класса "воздух-воздух". Конструкция ракеты базируется на американской RIM-7E Sea Sparrow.