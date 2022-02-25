В партии президента заявили о готовности Украины оказать и военную, и гуманитарную поддержку Азербайджану

В эфире одного из украинских телеканалов Людмила Марченко сделала заявление о том, что Украина готова оказать военную помощь Азербайджану.
Людмила Марченко- Народный депутат из партии "Слуга народа", заместитель сопредседателя группы по межпарламентским связям с Азербайджанской Республикой.
"Насколько я знаю, мы уже оказываем помощь и в правовом поле, и в ресурсном поле, идет речь и о гуманитарной помощи. Сегодня рассматривается вопрос составления списка, что именно нужно. Украина готова сегодня на разных площадках поддерживать Азербайджан. Это и военная поддержка, и гуманитарная всем тем, что нужно будет в будущем. Это военная ситуация", — сказала Марченко.
На вопрос, готова ли Украина предоставить именно военную поддержку, Марченко ответила: "Я уверена, что если вопрос встанет так остро, то Украина не пройдет мимо".
"Насколько я знаю, мы уже оказываем помощь и в правовом поле, и в ресурсном поле, идет речь и о гуманитарной помощи. Сегодня рассматривается вопрос составления списка, что именно нужно. Украина готова сегодня на разных площадках поддерживать Азербайджан. Это и военная поддержка, и гуманитарная всем тем, что нужно будет в будущем. Это военная ситуация", — сказала Марченко.
На вопрос, готова ли Украина предоставить именно военную поддержку, Марченко ответила: "Я уверена, что если вопрос встанет так остро, то Украина не пройдет мимо".
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