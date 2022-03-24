В партии президента анонсировали проведение осеннего форума с участием 7 тыс. местных депутатов

20:30 25 июня Киев, Украина

В ПП "Слуга народа" заняты подготовкой к организации самого масштабного в истории страны политического форума, который запланирован на осень и участие в котором примут президент Владимир Зеленский и порядка 7 тыс. депутатов со всей Украины.

Об этом сообщил председатель политсилы Александр Корниенко.



"Осенью мы организуем очень масштабный форум. Это будет даже больше, чем обычный съезд. Хотим собрать всех наших депутатов на местах - а это более 7 тысяч человек, пригласить президента Владимира Зеленского", - сказал Корниенко.



По его словам, это будет первый случай в истории Украины, когда на форуме вместе будут депутаты со всей Украины - от больших городов до маленьких громад.



Он добавил, что мероприятие будет организовано с соблюдением условий безопасности в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19.