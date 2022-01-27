В Париже возобновились протесты желтых жилетов

12:09 13 Сентябрь Киев, Украина

Во все времена Париж был центром революций и протестов. Чувство справедливости побуждало французов идти на баррикады. Ничто не изменилось за прошедшие столетия. На улицах и площадях столицы Франции вновь бушуют протесты желтых жилетов.

По информации DW, полиция Парижа задержала 256 человек.

Около тысячи желтых жилетов собрались на площади Ваграм в Париже. Вскоре акция переросла в столкновения с полицией, в ходе которых были задержаны 256 человек. При этом местные СМИ писали о поджогах мусорных ящиков. От огня пострадал как минимум один легковой автомобиль.

В свою очередь полицейские конфисковали у демонстрантов потенциально опасные предметы, в том числе ножи, молотки и даже лук для стрельбы.

Кроме того, на юге Франции власти Тулузы не позволили аналогичную демонстрацию, объяснив это тем, что на массовых мероприятиях невозможно соблюдать меры противодействия коронавирусу.

С ноября 2018 года во Франции проходят протесты "желтых жилетов" – как правило, в выходные дни. Изначально митингующие выступали против введения налога, который мог привести к подорожанию бензина, и требовали повышения минимальной зарплаты.

После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливного налога и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента.