В ответ на новые санкции Москва отозвала своего посла из США

Санкционное давление Вашингтона на Москву усиливается. Так, 17 марта США ввели эмбарго на торговлю оружием с Россией. Кроме того, американский Минторг расширил экспортные ограничения в отношении России из-за дела оппозиционера Алексея Навального.
В ответ на новые санкции Министерство иностранных дел РФ вызвало посла Анатолия Антонова из Вашингтона для консультаций. Об этом говорится в заявлении на сайте российского МИД.
Как отметили в Москве, консультации с послом нужны для того, чтобы проанализировать, "что делать и куда двигаться" в контексте отношений между Россией и США.
Напомним, 17 марта США ввели эмбарго на торговлю оружием с Россией. Также стало известно, что американский Минторг расширил экспортные ограничения в отношении России из-за дела оппозиционера Алексея Навального.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии