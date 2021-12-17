Украина вправе начать процедуру экстрадиции Януковича

16:53 25 Март Киев, Украина





Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в четверг, 25 марта. Суд оставил в силе заочный арест бывшего Президента Украины Виктора Януковича по делу о захвате государственной власти, теперь Генпрокуратура хочет экстрадировать Януковича в Украину.Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в четверг, 25 марта.

"Сейчас сторона обвинения имеет право начать в отношении подозреваемого процедуру экстрадиции и обращения в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования", – говорится в сообщении.

По версии следствия, в сентябре-октябре 2010 года на то время президент Янукович совершил действия, направленные на "незаконное увеличение объема своих властных полномочий".