Украина вправе начать процедуру экстрадиции Януковича
16:53 25 Март Киев, Украина
Суд оставил в силе заочный арест бывшего Президента Украины Виктора Януковича
по делу о захвате государственной власти, теперь Генпрокуратура хочет экстрадировать Януковича в Украину.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в четверг, 25 марта.
"Сейчас сторона обвинения имеет право начать в отношении подозреваемого процедуру экстрадиции и обращения в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования", – говорится в сообщении.
По версии следствия, в сентябре-октябре 2010 года на то время президент Янукович совершил действия, направленные на "незаконное увеличение объема своих властных полномочий".
"Эти властные полномочия относились к полномочиям законодательной и исполнительной власти, вследствие возвращения неконституционным способом действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года, в которую Законом Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины" от 8 декабря 2004 года №2222-IV были внесены изменения", – добавили в Генпрокуратуре.
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