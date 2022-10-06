В отдельных населенных пунктах рф мобилизовали почти всех мужчин - Генштаб

19:28 06 октября Киев, Украина





Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил в вечерней сводке. Частичная мобилизация, объявленная российским президентом владимиром путиным, приводит к отправке в армию почти всех мужчин отдельных населенных пунктов отдаленных районов россии, в то же время затрагивая жителей москвы в значительно меньшей степени.Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил в вечерней сводке.

"По имеющейся информации, частичная мобилизация, объявленная военно-политическим руководством российской федерации, фактически "поглощает" небольшие населенные пункты отдаленных регионов россии. Призыв происходит методом облав, практически все мужское население призывного возраста насильно доставляют в военкоматы. Вместе с тем, в москве, и на половину не выполнен план мобилизации, который составляет по районам менее 0,2 процента населения", - говорится в сообщении.

При этом русские вооруженные формирования используют тактику выжженной земли в Украине.

"Да, во время очередного хаотического отступления враг совершил подрыв дамбы, что привело к подтоплению населенного пункта Райгородок. В Кадиевке происходит массовое уничтожение архивов и копий документов, особенно содержащих историю оккупации. В Сватово уже заминированы основные инфраструктурные объекты, здания и территории", - рассказали в ГШ.

Ситуация на фронтах

В Генштабе отметили, что рф пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях, а также продолжает наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. При этом российские вооруженные формирования осуществляют перегруппировку своих подразделений в отдельных направлениях.

"Противник обстреливает наши позиции вдоль линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование обороны на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и мирным жилым кварталам, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", — говорится в сообщении.

При этом остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. В частности, в течение суток россияне нанесли 6 ракетных и 7 авиационных ударов, а также совершили более 23 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 25 населенных пунктов . Среди прочих это - Запорожье, Шепетовка, Северск, Белогоровка, Ольговское и Гоптовка", - отметили военные.

По данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. В других направлениях российские войска вели обстрелы:

на Северском направлении - из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка, Ясна Поляна и Блешня Черниговской области и Середина Буда, Кияница и Фотовыж Сумской области;

- из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка, Ясна Поляна и Блешня Черниговской области и Середина Буда, Кияница и Фотовыж Сумской области; н а Слобожанском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Уды, Стрелка, Нескучное, Гатище и Ольховатка;

- из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Уды, Стрелка, Нескучное, Гатище и Ольховатка; на Краматорском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Северск и Верхнекаменное;

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Северск и Верхнекаменное; н а Бахмутском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Яковлевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Зайцево;

– из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Яковлевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Зайцево; на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Каменка, Красногоровка, Первомайское, Парасковеевка, Пески и Новомихайловка;

- из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Каменка, Красногоровка, Первомайское, Парасковеевка, Пески и Новомихайловка; в Новопавловском и Запорожском направлениях наступательных действий противник не проводил. При этом от российских обстрелов пострадала инфраструктура более двадцати населенных пунктов - в частности, Новоукраинки, Времевки, Полтавки и Новополя.

наступательных действий противник не проводил. При этом от российских обстрелов пострадала инфраструктура более двадцати населенных пунктов - в частности, Новоукраинки, Времевки, Полтавки и Новополя. На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более тридцати населенных пунктов вблизи линии столкновения. Среди них — Правдино, Мирное, Киселевка, Кобзарцы и Великое Артаково.

При этом за прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили российские атаки в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Яковлевка, Одрадовка, Зайцево, Бахмут, Красногоровка, Победа, Водяное и Любомировка.



Также Генштаб сообщил, что авиация Сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов по российским позициям.

"Подтверждено поражение одного опорного пункта, 5 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 5 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 5 БПЛА врага, среди которых два Shahed-136 и один Mohajer-6", - отметили военные.

Кроме того, украинские ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили 19 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 боеприпаса и 6 средств артиллерии рф.