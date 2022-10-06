В отдельных населенных пунктах рф мобилизовали почти всех мужчин - Генштаб

Частичная мобилизация, объявленная российским президентом владимиром путиным, приводит к отправке в армию почти всех мужчин отдельных населенных пунктов отдаленных районов россии, в то же время затрагивая жителей москвы в значительно меньшей степени.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил в вечерней сводке.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил в вечерней сводке.
При этом русские вооруженные формирования используют тактику выжженной земли в Украине.
Ситуация на фронтах
В Генштабе отметили, что рф пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях, а также продолжает наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. При этом российские вооруженные формирования осуществляют перегруппировку своих подразделений в отдельных направлениях.
При этом остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. В частности, в течение суток россияне нанесли 6 ракетных и 7 авиационных ударов, а также совершили более 23 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
По данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. В других направлениях российские войска вели обстрелы:
- на Северском направлении - из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка, Ясна Поляна и Блешня Черниговской области и Середина Буда, Кияница и Фотовыж Сумской области;
- на Слобожанском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Уды, Стрелка, Нескучное, Гатище и Ольховатка;
- на Краматорском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Северск и Верхнекаменное;
- на Бахмутском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Яковлевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Зайцево;
- на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Каменка, Красногоровка, Первомайское, Парасковеевка, Пески и Новомихайловка;
- в Новопавловском и Запорожском направлениях наступательных действий противник не проводил. При этом от российских обстрелов пострадала инфраструктура более двадцати населенных пунктов - в частности, Новоукраинки, Времевки, Полтавки и Новополя.
- На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более тридцати населенных пунктов вблизи линии столкновения. Среди них — Правдино, Мирное, Киселевка, Кобзарцы и Великое Артаково.
При этом за прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили российские атаки в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Яковлевка, Одрадовка, Зайцево, Бахмут, Красногоровка, Победа, Водяное и Любомировка.
Также Генштаб сообщил, что авиация Сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов по российским позициям.
Также Генштаб сообщил, что авиация Сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов по российским позициям.
Кроме того, украинские ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили 19 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 боеприпаса и 6 средств артиллерии рф.
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