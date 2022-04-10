В ОРДЛО начата четвертая волна мобилизации, - ГУР МОУ

12:05 10 апреля Киев, Украина

В ОРДЛО начата четвертая волна мобилизации, - ГУР МОУ
 
Оккупационная администрация ОРДЛО начала очередную, четвертую волну мобилизации.

На этот раз они мобилизуют лиц, вообще не подлежащих призыву, таких как сотрудники "стратегических предприятий" и люди с инвалидностью в возрасте от 18-65 лет.

Боевики ходят по квартирам и даже останавливают автомобили, чтобы вручить повестку.
 
Фото: В ОРДЛО начата четвертая волна мобилизации