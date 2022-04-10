В ОРДЛО начата четвертая волна мобилизации, - ГУР МОУ
Оккупационная администрация ОРДЛО начала очередную, четвертую волну мобилизации.
На этот раз они мобилизуют лиц, вообще не подлежащих призыву, таких как сотрудники "стратегических предприятий" и люди с инвалидностью в возрасте от 18-65 лет.
Боевики ходят по квартирам и даже останавливают автомобили, чтобы вручить повестку.
На этот раз они мобилизуют лиц, вообще не подлежащих призыву, таких как сотрудники "стратегических предприятий" и люди с инвалидностью в возрасте от 18-65 лет.
Боевики ходят по квартирам и даже останавливают автомобили, чтобы вручить повестку.
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