В ОРДЛО начата четвертая волна мобилизации, - ГУР МОУ

12:05 10 апреля Киев, Украина

ОРДЛО начата четвертая волна мобилизации, - ГУР МОУ

Оккупационная администрация ОРДЛО начала очередную, четвертую волну мобилизации.



На этот раз они мобилизуют лиц, вообще не подлежащих призыву, таких как сотрудники "стратегических предприятий" и люди с инвалидностью в возрасте от 18-65 лет.



Боевики ходят по квартирам и даже останавливают автомобили, чтобы вручить повестку.