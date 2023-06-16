В ОПУ состоялась встреча с военно-политическим руководством Нидерландов

09:22 29 мая Киев, Украина

В Офисе президента состоялась онлайн-встреча с высшим военно-политическим руководством Нидерландов, на которой основной темой обсуждения стало укрепление обороноспособности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"По поручению президента Украины и в целях координации выполнения договоренностей, достигнутых Владимиром Зеленским во время его визита в Королевство Нидерланды, руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак вместе с другими представителями Офиса и правительства провел плановую встречу в формате видеоконференции с делегацией Нидерландов во главе с советником премьер-министра этой страны по вопросам внешней политики и обороны Джеффри ван Левеном", — говорится в сообщении.

С украинской стороны во встрече также приняли участие заместители руководителя Офиса президента Роман Машовец, Игорь Жовква, Андрей Сибига, заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис, первый заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Александр Павлюк, заместитель министра обороны Александр Полищук, заместитель министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Сергей Боев и другие должностные лица. При этом главной темой разговора было усиление оборонных возможностей Украины.



Андрей Ермак от имени президента поблагодарил Нидерланды за солидарность и помощь с первых дней полномасштабной агрессии россии.

"Ценим вашу действенную, активную, крайне весомую поддержку Украины. Поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. Мы никогда этого не забудем", – сказал он.

Ермак также отметил лидерство Нидерландов в создании авиационной коалиции, сформированной благодаря решениям, принятым во время визита президента Владимира Зеленского на саммит G7 в японской Хиросиме, а также на готовности к имплементации предложенной Украиной формулы мира.



Также Офис президента провел для делегации Нидерландов брифинг по безопасности.

"Советник премьер-министра Нидерландов и его коллег были подробно проинформированы о текущих вызовах, стоящих перед Украиной из-за вторжения рф, актуальной ситуации на фронте, действиях российских оккупантов, продолжающихся ракетных атаках россии на гражданскую инфраструктуру и украинских граждан", — отмечается в сообщения.

Кроме того, нидерландской стороне рассказали о потребностях Сил обороны Украины для противостояния российской агрессии и будущих шагов по деоккупации украинских территорий. Особое внимание было уделено обсуждению путей ускорения поставок оборонной помощи и приоритетности в потребностях украинской армии.