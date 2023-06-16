В ОПУ состоялась встреча с военно-политическим руководством Нидерландов

В Офисе президента состоялась онлайн-встреча с высшим военно-политическим руководством Нидерландов, на которой основной темой обсуждения стало укрепление обороноспособности Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
С украинской стороны во встрече также приняли участие заместители руководителя Офиса президента Роман Машовец, Игорь Жовква, Андрей Сибига, заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис, первый заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Александр Павлюк, заместитель министра обороны Александр Полищук, заместитель министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Сергей Боев и другие должностные лица. При этом главной темой разговора было усиление оборонных возможностей Украины.
Андрей Ермак от имени президента поблагодарил Нидерланды за солидарность и помощь с первых дней полномасштабной агрессии россии.
Ермак также отметил лидерство Нидерландов в создании авиационной коалиции, сформированной благодаря решениям, принятым во время визита президента Владимира Зеленского на саммит G7 в японской Хиросиме, а также на готовности к имплементации предложенной Украиной формулы мира.
Также Офис президента провел для делегации Нидерландов брифинг по безопасности.
Также Офис президента провел для делегации Нидерландов брифинг по безопасности.
Кроме того, нидерландской стороне рассказали о потребностях Сил обороны Украины для противостояния российской агрессии и будущих шагов по деоккупации украинских территорий. Особое внимание было уделено обсуждению путей ускорения поставок оборонной помощи и приоритетности в потребностях украинской армии.
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