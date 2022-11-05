В ОП рассказали, в чем будет заключаться победа Украины над россией

У Украины есть четкое видение того, что считать своей победой в российско-украинской войне, его разделяют и партнеры, в том числе США. Об этом в пятницу, 4 ноября, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на совместной пресс-конференции с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном, отвечая на вопрос Европейской правды.
Ермак отметил, что Украина уже обсудила с партнерами, что она считает победой. По словам главы ОП, Киев настаивает, чтобы этот план включал полную деоккупацию всех территорий Украины (то есть, включая Донбасс и Крым), выплату репарации россией и международные гарантии, которые не позволят рф напасть снова.
Глава ОП особо подчеркнул, что это видение согласовано с Соединенными Штатами, представитель которых Джейк Салливан присутствовал на встрече.
Ермак добавил, что главные партнеры Украины - США, Британия, Германия, Франция - говорят о том, что будут поддерживать нас до победы.
Как сообщалось, в пятницу Украину посетил советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан.
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