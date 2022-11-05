В ОП рассказали, в чем будет заключаться победа Украины над россией

09:52 05 ноября Киев, Украина

У Украины есть четкое видение того, что считать своей победой в российско-украинской войне, его разделяют и партнеры, в том числе США. Об этом в пятницу, 4 ноября, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на совместной пресс-конференции с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном, отвечая на вопрос Европейской правды.

Ермак отметил, что Украина уже обсудила с партнерами, что она считает победой. По словам главы ОП, Киев настаивает, чтобы этот план включал полную деоккупацию всех территорий Украины (то есть, включая Донбасс и Крым), выплату репарации россией и международные гарантии, которые не позволят рф напасть снова.

"Понимание победы четко сформулировано нами. Это возвращение территориальной целостности, это компенсация за то, что захватчики сделали с нашей страной, это возвращение всех наших людей из плена, и это возвращение мира к четкой системе международной безопасности. Это гарантии безопасности, которых требует Украина, чтобы это никогда не могло повториться в будущем", - заявил Ермак.

Глава ОП особо подчеркнул, что это видение согласовано с Соединенными Штатами, представитель которых Джейк Салливан присутствовал на встрече.

"Наше понимание победы полностью совпадает с пониманием наших партнеров, это самое главное, - заявил он. - У нас нет никаких разногласий".

Ермак добавил, что главные партнеры Украины - США, Британия, Германия, Франция - говорят о том, что будут поддерживать нас до победы.

Как сообщалось, в пятницу Украину посетил советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан.